Tracce di memoria la primaria Matteotti prima in Italia | il progetto Il treno della scelta premiato al Senato
La classe quarta della scuola primaria Matteotti, parte dell’Istituto Comprensivo n. 7 “Carmen Silvestroni” di Forlì, ha ottenuto un riconoscimento nazionale vincendo la XII edizione del concorso “Tracce di memoria” nella categoria scuola. Il progetto, intitolato “Il treno della scelta”, si è distinto tra le altre proposte presentate in tutta Italia. La premiazione si è svolta presso il Senato.
La classe quarta della scuola primaria Matteotti, appartenente all’Istituto Comprensivo n. 7 “Carmen Silvestroni” di Forlì, ha conseguito un prestigioso riconoscimento a livello nazionale, classificandosi al primo posto nella XII edizione del concorso “Tracce di memoria”, categoria scuola.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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