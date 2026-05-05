Tracce di memoria la primaria Matteotti prima in Italia | il progetto Il treno della scelta premiato al Senato

Da forlitoday.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La classe quarta della scuola primaria Matteotti, parte dell’Istituto Comprensivo n. 7 “Carmen Silvestroni” di Forlì, ha ottenuto un riconoscimento nazionale vincendo la XII edizione del concorso “Tracce di memoria” nella categoria scuola. Il progetto, intitolato “Il treno della scelta”, si è distinto tra le altre proposte presentate in tutta Italia. La premiazione si è svolta presso il Senato.

La classe quarta della scuola primaria Matteotti, appartenente all’Istituto Comprensivo n. 7 “Carmen Silvestroni” di Forlì, ha conseguito un prestigioso riconoscimento a livello nazionale, classificandosi al primo posto nella XII edizione del concorso “Tracce di memoria”, categoria scuola.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Notizie correlate

'Il treno della scelta', sulle orme di Silver Sirotti: premiata la quarta della primaria MatteottiIn occasione della festa della Liberazione, la classe quarta della scuola primaria Matteotti dell’istituto comprensivo Carmen Silvestroni ha...

Leggi anche: Dal dopoguerra a oggi, la memoria unisce Modena e Napoli: al via il progetto "Il treno dei desideri"

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Mugello, nei musei parte il progetto Tracce di Memoria per le persone con Alzheimer; Presentato a Barberino di Mugello il progetto Tracce di Memoria: l’arte come ponte per l’Alzheimer; Quando la memoria diventa immagine: Auser porta al Mauriziano Tracce di presenza; Si vive una sola pace: studenti bresciani sulle tracce della memoria nei Balcani.

tracce di tracce di memoria laMugello, nei musei parte il progetto Tracce di Memoria per le persone con AlzheimerMugello (Firenze), 29 aprile 2026 - Riprende il progetto Tracce di Memoria con attività dedicate alle persone con l’Alzheimer o altre forme di demenza, ai loro familiari e caregiver. E anche in ques ... lanazione.it

Tracce, un secolo di ceramica in mostra a Vietri: arte, memoria e identitàSi è tenuto nel pomeriggio del 24 aprile il vernissage di Tracce, un'esposizione antologica dedicata al patrimonio artistico-ceramico del Comune di Vietri sul Mare. Allestita negli spazi di Palazzo ... ilvescovado.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.