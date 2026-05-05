Tracce di memoria la primaria Matteotti prima in Italia | il progetto Il treno della scelta premiato al Senato

La classe quarta della scuola primaria Matteotti, parte dell’Istituto Comprensivo n. 7 “Carmen Silvestroni” di Forlì, ha ottenuto un riconoscimento nazionale vincendo la XII edizione del concorso “Tracce di memoria” nella categoria scuola. Il progetto, intitolato “Il treno della scelta”, si è distinto tra le altre proposte presentate in tutta Italia. La premiazione si è svolta presso il Senato.