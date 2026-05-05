Tra fisica quantistica e spiritualità | alla Libreria Mondadori arriva Il lupo di Camposonaldo di Giancarlo Biserna

Da forlitoday.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cosa unisce la paura infantile dei lupi, le vette della Corsica e le leggi misteriose della fisica quantistica? La risposta si trova tra le pagine de "Il lupo di Camposonaldo. Un lupo, filosofo e guerriero, nel Regno dei Quanti", il nuovo libro di Giancarlo Biserna che verrà presentato lunedì 11.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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