Tra fisica quantistica e spiritualità | alla Libreria Mondadori arriva Il lupo di Camposonaldo di Giancarlo Biserna
Cosa unisce la paura infantile dei lupi, le vette della Corsica e le leggi misteriose della fisica quantistica? La risposta si trova tra le pagine de "Il lupo di Camposonaldo. Un lupo, filosofo e guerriero, nel Regno dei Quanti", il nuovo libro di Giancarlo Biserna che verrà presentato lunedì 11.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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