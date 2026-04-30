Fisica quantistica tra i livelli | nasce il videogioco per imparare

Un nuovo videogioco educativo chiamato Quantum Factory è stato presentato a Roma dall'Università Guglielmo Marconi. Il gioco è stato ideato per aiutare a comprendere i concetti di fisica quantistica attraverso un'esperienza interattiva. Si tratta di un progetto volto a rendere più accessibili e interessanti le nozioni complesse della fisica moderna, utilizzando strumenti digitali per facilitare l'apprendimento. La presentazione si è svolta in un evento dedicato presso l'ateneo.

? Cosa sapere L'Università Guglielmo Marconi presenta a Roma il videogioco educativo Quantum Factory.. Il progetto di Ondagames utilizza il gaming per divulgare il calcolo quantistico.. L’Università degli Studi Guglielmo Marconi presenta a Roma una nuova frontiera tecnologica per la divulgazione scientifica attraverso il lancio di Quantum Factory, un videogioco progettato per decodificare i complessi meccanismi del calcolo quantistico. Il progetto nasce dall’iniziativa del Dipartimento di Scienze Ingegneristiche dell’ateneo, che ha dato vita allo -off Ondagames. Questa realtà specializzata si concentra sullo sviluppo di soluzioni di educational gaming, con l’obiettivo primario di rendere fruibili contenuti accademici di alto livello tramite linguaggi digitali moderni e interattivi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fisica quantistica tra i livelli: nasce il videogioco per imparare Storia della meccanica quantistica FOR DUMMIES Notizie correlate Fisica quantistica, nasce a Napoli il Polo di ricerca e innovazione nazionale UNICEF Italia: delegazione di soli ragazzi e ragazze audita oggi alla Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza. Leggi anche: "L’insospettabile importanza del vuoto, dalla fisica classica alla fisica quantistica” al liceo di Lugo Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: COMICON di Napoli 2026: l’INFN tra attività per bambini e fumetti ispirato alla meccanica quantistica - INFN; Ignacio Cirac vince il primo Premio Richard Feynman per il calcolo quantistico; I fisici dimostrano come far scorrere all’indietro il tempo su scala quantistica; Un atomo può trovarsi in due posti contemporaneamente? La scoperta che sfida le leggi della fisica e della gravità. I fisici dimostrano come far scorrere all’indietro il tempo su scala quantisticaI risultati sono teorici, ma secondo gli autori dello studio potrebbero essere testati in esperimenti che invertirebbero quindi la freccia del tempo ... lescienze.it Anno fisica quantistica, si incontrano scienza e letteraturaNell'ambito dell'International Year of Quantum Science and Technology (IYQ2025), per i cento anni della Fisica Quantistica e delle sue applicazioni, venerdì 30 maggio, dalle 18 alle 20, si terrà al ... ansa.it A teatro racconto ogni equazione della fisica quantistica come se fosse una storia. È la cosa che mi riesce meglio. Qui è quando alcuni ragazzi mi hanno chiesto di tatuargli con il pennarello la loro formula preferita sul braccio. Quando si dice: la fisica ti entra n x.com "In fisica quantistica, se due particelle interagiscono tra loro per un certo periodo di tempo e poi vengono separate, non possono più essere descritte come due entità distinte, perché tutto quello che accade a una continua a influenzare il destino dell’altra. Anc - facebook.com facebook