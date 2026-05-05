Ostie su TikTok rosari e vino per la messa | quanto vale davvero il mercato del sacro ad Agrigento

A Agrigento, il mercato legato alle pratiche religiose coinvolge una vasta gamma di prodotti, dai rosari ai vini per la messa, passando per oggetti come tuniche, tovaglie e croci. Le ostie vengono vendute in confezioni da 500 pezzi a meno di 3 euro, mentre i rosari possono costare da 1,50 a 80 euro. Il vino destinato alla celebrazione religiosa deve rispettare regole specifiche, e sono presenti anche diversi accessori e arredi sacri.