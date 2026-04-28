Una domenica a Cefalà Diana archeotrekking alla scoperta del castello e delle terme arabe

Una domenica a Cefalà Diana propone un’escursione tra storia e natura, con un archeotrekking che permette di visitare il castello e le terme arabe. L’iniziativa, organizzata da ArcheOfficina, invita gli appassionati di archeologia e attività all’aperto a esplorare il territorio siciliano. La giornata si svolge tra camminate e visite guidate, offrendo l’opportunità di conoscere più da vicino i luoghi storici della zona.

Un viaggio nel cuore della Sicilia tra avventura, archeologia e natura. ArcheOfficina invita tutti gli appassionati di storia e outdoor a una giornata straordinaria dedicata alla scoperta del territorio di Cefalà Diana. Non sarà una semplice visita, ma un vero e proprio archeotrekking che ci.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Le terme, le tombe tardoantiche e il castello medievale: archeotrekking a Cefalà DianaTorna l'affascinante ed entusiasmante Archeotrekking alla scoperta del ricco territorio di Cefalà Diana in compagnia degli archeologi. Trekking nei parchi: una domenica alla scoperta del Parco Riviera di UlisseDopo aver esplorato monti e colline che delimitano la fertile Piana di Fondi con escursioni alla scoperta dei Parchi Ausoni e Aurunci, stavolta si...