Le terme le tombe tardoantiche e il castello medievale | archeotrekking a Cefalà Diana
Le scoperte archeologiche a Cefalà Diana sono state causate da recenti scavi che hanno portato alla luce terme romane, tombe tardoantiche e un castello medievale. Durante le esplorazioni, gli archeologi hanno individuato strutture ben conservate e oggetti originali, offrendo nuovi dettagli sulla storia locale. Questa ricerca ha attirato molti appassionati di storia e turismo culturale. L’interesse per il patrimonio di Cefalà Diana continua a crescere grazie a queste scoperte.
Torna l'affascinante ed entusiasmante Archeotrekking alla scoperta del ricco territorio di Cefalà Diana in compagnia degli archeologi. Le famose terme, da poco restaurate, non sono l’unica attrattiva storica della zona, costellata da importanti evidenze archeologiche, tra cui una necropoli tardoantica rupestre e un bellissimo castello medievale.Raduno alla pasticceria La Delizia di Bolognetta, per cominciare con dolcezza ed energia la giornata (via Vittorio Emanuele, 38, Bolognetta). Da lì, ci recheremo in auto a Cefalà Diana.Dopo aver lasciato le auto nei pressi del parcheggio del Castello medievale di Cefalà Diana, si effettuerà la visita guidata del castello. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Ai piedi del Monte Chiarastella, a nord di Cefalà Diana in provincia di Palermo, i Bagni Arabi sfruttano una sorgente termale solfurea a 38°C. Resti di mura romane suggeriscono un primo impianto termale antico, riutilizzato dagli arabi tra X e XI secolo per una - facebook.com facebook