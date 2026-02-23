Le terme le tombe tardoantiche e il castello medievale | archeotrekking a Cefalà Diana

Le scoperte archeologiche a Cefalà Diana sono state causate da recenti scavi che hanno portato alla luce terme romane, tombe tardoantiche e un castello medievale. Durante le esplorazioni, gli archeologi hanno individuato strutture ben conservate e oggetti originali, offrendo nuovi dettagli sulla storia locale. Questa ricerca ha attirato molti appassionati di storia e turismo culturale. L’interesse per il patrimonio di Cefalà Diana continua a crescere grazie a queste scoperte.