Tottenham De Zerbi punta a Svilar e Pellegrini

Il Tottenham sta considerando di affidarsi a due giocatori italiani per la prossima stagione. Secondo fonti di mercato, il tecnico Roberto De Zerbi avrebbe in mente di puntare su Svilar e Pellegrini, che potrebbero arrivare nel club inglese già a partire dall'estate. La scelta si inserisce nel progetto di rafforzamento della squadra, con l’obiettivo di migliorare le performance e aumentare le opzioni in campo.

Il nuovo corso del Tottenham, affidato alla guida tattica di Roberto De Zerbi, potrebbe parlare italiano a partire dalla prossima estate. Il tecnico bresciano, recentemente subentrato a Igor Tudor sulla panchina degli Spurs, avrebbe infatti indicato alla propria dirigenza i profili di Lorenzo Pellegrini e Mile Svilar come rinforzi prioritari per elevare il tasso tecnico della rosa londinese. L’indiscrezione, che agita l’asse di mercato tra la Premier League e la Capitale, si inserisce in un momento cruciale per il club inglese, reduce da una fondamentale vittoria contro l’Aston Villa che ha permesso alla squadra di sollevarsi temporaneamente dalle sabbie mobili della zona retrocessione.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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