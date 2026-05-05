De Zerbi guarda in casa Roma il Tottenham punta due giallorossi | CM

Il Tottenham sta monitorando due giocatori della Roma per potenziare la rosa in vista della prossima stagione. Dopo aver ottenuto una vittoria in trasferta contro l’Aston Villa, gli Spurs mostrano interesse per alcuni elementi giallorossi. La squadra inglese punta a rafforzarsi e ha messo nel mirino alcuni calciatori della formazione capitolina. Nessuna informazione sulle eventuali trattative in corso o sui nomi specifici coinvolti.

Il Tottenham guarda in casa Roma per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione con gli Spurs che, dopo il successo in trasferta in casa dell’Aston Villa, guardano con maggiore fiducia alle possibilità di salvezza. De Zerbi guarda in casa Roma per il suo Tottenham (Ansa Foto) – calciomercato.it Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il Tottenham starebbe guardando in casa Roma per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Roberto De Zerbi, firmato un contratto fino al giugno del 2031 con la squadra londinese, sta lavorando con la dirigenza della società inglese per cercare di impostare la squadra del futuro.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - De Zerbi guarda in casa Roma, il Tottenham punta due giallorossi | CM Notizie correlate De Zerbi guarda in Serie A, idea Kean per l’attacco del Tottenham | CMRoberto De Zerbi ha da poco firmato il contratto con il Tottenham fino al giugno del 2031 con l’allenatore italiano che dovrà portare la squadra alla... De Zerbi pesca in Serie A, idea Locatelli per il Tottenham | CMManuel Locatelli è finito nel mirino del Tottenham per volere di Roberto De Zerbi che avrebbe inserito il centrocampista italiano nella lista dei... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: De Zerbi hits back at Spurs negativity: 'Only losers cry'; Aston Villa-Tottenham 1-2 highlights: De Zerbi fa respirare gli Spurs; De Zerbi risponde alle critiche degli Spurs: Solo i perdenti piangono; De Zerbi: Siempre es muy difícil jugar contra Emery. OM inarrestabile, De Zerbi guarda al suo ex Brighton: arriva anche Matt O’Riley?La dirigenza dell’Olympique Marsiglia continua a lavorare instancabilmente sul mercato estivo. Con Weah destinato a diventare la sesta firma della sessione, il club francese non ha ancora concluso con ... tuttomercatoweb.com De Zerbi, che colpaccio! Aston Villa-Tottenham 1-2, gli Spurs ora sarebbero salviColpaccio nella corsa alla salvezza per il Tottenham di Roberto De Zerbi, che si impone per 21 in casa dell'Aston Villa, quinta forza del campionato. tuttomercatoweb.com Alla va in scena qualcosa di diverso dal solito: un’ tra Rudy Zerbi e Filippo Berto durante l’evento serale a . Guarda il su # e scopri cosa ne pensa dell - facebook.com facebook