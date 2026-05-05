Torrente Marina in sicurezza Via libera in consiglio

In consiglio comunale è stata approvata all’unanimità una mozione presentata da un consigliere di Fratelli d’Italia, che richiedeva interventi per mettere in sicurezza l’argine del torrente Marina. La decisione segue la presentazione del documento e riguarda la tutela dell’area, senza ulteriori dettagli su interventi specifici o tempistiche. La mozione è stata discussa e approvata durante la seduta consiliare.

Approvata all’unanimità, in consiglio comunale, la mozione presentata da Monica Castro di Fratelli d’Italia che chiedeva la messa in sicurezza dell’argine del torrente Marina. In particolare, l’atto che ha visto concordi maggioranza e opposizione mirava a sollecitare il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno a intervenire su alcuni punti critici presenti lungo l’argine del torrente, soprattutto nel tratto compreso tra via del Molino e il Ponte alla Marina. In quell’area, infatti, i residenti in zona da tempo segnalano con crescente preoccupazione segni di erosione delle sponde. Tra gli impegni per sindaco e giunta espressi nella mozione c’è l’attivazione di un monitoraggio periodico (anche tramite rilievi fotogrammetrici e strumentali).🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Torrente Marina in sicurezza". Via libera in consiglio A Portrait of the Artist as a Young Man by James Joyce - Full Audiobook Notizie correlate Danneggiata la condotta durante lavori sul torrente, niente acqua a Mili MarinaDisagi idrici nella zona sud di Messina, dove nella mattinata di oggi si è verificata una rottura alla rete di distribuzione che serve il villaggio... Polizia Locale, torrente Cesuola, Festa della Liberazione: tanti temi nel prossimo consiglio comunaleGiovedì 30 aprile, alle ore 13:00, tornerà a riunirsi il Consiglio comunale di Cesena. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Torrente Marina in sicurezza. Via libera in consiglio; Castro (FdI) Approvata la mozione sulla sicurezza idraulica; Calenzano, Castro (FdI): Approvata mozione per la messa in sicurezza dell’argine Marina; Calenzano, 30 aprile Consiglio comunale: l’ordine del giorno. Torrente Marina in sicurezza. Via libera in consiglioApprovata all’unanimità, in consiglio comunale, la mozione presentata da Monica Castro di Fratelli d’Italia che chiedeva la messa in sicurezza dell’argine del torrente Marina. In particolare, l’atto ... lanazione.it Messina, tubazione danneggiata durante i lavori al torrente a Mili Marina: acqua sospesa nel villaggioUn imprevisto tecnico ha lasciato a secco, nella mattinata di oggi, il villaggio di Mili Marina. Durante gli interventi di sistemazione del Torrente Mili, appaltati dal Comune di Messina, una ditta es ... msn.com L'iniziativa mira ora a sollecitare il Consorzio di Bonifica per intervenire su altri punti critici presenti lungo l'argine del torrente Marina - facebook.com facebook