Danneggiata la condotta durante lavori sul torrente niente acqua a Mili Marina

Nella zona sud di Messina, questa mattina si è verificata una rottura alla rete di distribuzione dell’acqua, causando interruzioni nel servizio a Mili Marina. I lavori sul torrente hanno causato danni alla condotta, lasciando senza acqua il villaggio. La situazione ha portato a disagi per i residenti, con l’erogazione idrica sospesa fino a nuovo avviso. Le autorità stanno intervenendo per riparare il guasto e ripristinare il servizio.

Disagi idrici nella zona sud di Messina, dove nella mattinata di oggi si è verificata una rottura alla rete di distribuzione che serve il villaggio di Mili Marina. A causare il problema, secondo quanto comunicato da AMAM, è stato un danneggiamento accidentale della condotta da parte di una ditta.🔗 Leggi su Messinatoday.it The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook Notizie correlate Maxi lavori a Marina di Massa, nuove tubazioni dell’acqua: in 2mila senza acquaMarina di Massa (Massa Carrara), 31 marzo 2026 – Nuove tubazioni dell’acqua a Marina di Massa. Nuovi lavori sulla condotta, e Latina resta ancora senza acquaInterruzione idrica annunciata dal pomeriggio di mercoledì 1 aprile, con il ripristino del servizio previsto in nottata. Panoramica sull’argomento Messina, tubazione danneggiata durante i lavori al torrente a Mili Marina: acqua sospesa nel villaggioUn imprevisto tecnico ha lasciato a secco, nella mattinata di oggi, il villaggio di Mili Marina . Durante gli interventi di sistemazione del Torrente Mili , ... messina.gazzettadelsud.it Condotta idrica danneggiata durante i lavori nel torrente, oggi niente acqua a Mili MarinaQuesta mattina una ditta esecutrice di lavori appaltati dal Comune di Messina per la sistemazione del Torrente Mili ha irrimediabilmente danneggiato la condotta idrica che rifornisce Mili Marina e cos ... tempostretto.it