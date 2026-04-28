Polizia Locale torrente Cesuola Festa della Liberazione | tanti temi nel prossimo consiglio comunale

Il prossimo consiglio comunale di Cesena si terrà giovedì 30 aprile alle 13:00 e sarà presieduto dal Presidente del Consiglio. Tra i temi all’ordine del giorno figurano questioni relative alla Polizia Locale, il torrente Cesuola e la Festa della Liberazione. L’assise sarà trasmessa in diretta sul sito ufficiale del Comune.

Giovedì 30 aprile, alle ore 13:00, tornerà a riunirsi il Consiglio comunale di Cesena. I lavori, presieduti dal Presidente del Consiglio Filippo Rossini, saranno trasmessi in diretta sul portale dell’Ente cesena.consiglicloud.it.La prima parte della seduta sarà dedicata alla presentazione di sei.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Richiedenti asilo a Manfredonia, se ne discuterà nel prossimo Consiglio ComunaleInvitiamo, dunque, la cittadinanza a partecipare direttamente e personalmente alla riunione del consiglio, assistendo al dibattito dell’aula. Il Consiglio comunale torna a riunirsi: in aula debiti fuori bilancio, armi alla polizia locale e regolamento urbanoÈ stata convocata per mercoledì 4 febbraio alle ore 14, in prima convocazione, la prossima seduta del Consiglio comunale di Francavilla al Mare.