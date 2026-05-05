Torre dei Caduti rinviata la riparazione dell’orologio a causa di un nido di taccole con sei uova

Il Comune di Bergamo ha deciso di rimandare i lavori di riparazione dell’orologio sulla Torre dei Caduti a causa di un nido di taccole che si trova sulla struttura. Il nido ospita sei uova e la riparazione è stata spostata in avanti per rispettare la nidificazione della coppia di uccelli. I lavori sono stati programmati dopo la schiusa, prevista nella prima metà di luglio.

I LAVORI. Il Comune di Bergamo posticipa l’intervento per proteggere la nidificazione della coppia di uccelli: lavori dopo la schiusa, stimata nella prima metà di luglio. Nel vano interno dell’orologio, in prossimità del perno sull’orologio della facciata rivolta verso viale Roma, è stata infatti accertata la presenza di un nido con 6 uova. Il sopralluogo, effettuato il 4 maggio dai tecnici comunali insieme ai referenti della Lipu – sezione di Bergamo, ha confermato che la coppia di taccole si trova nella fase di deposizione e cova: la femmina permane stabilmente nel nido, mentre il maschio provvede alla difesa e all’approvvigionamento di cibo.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Torre dei Caduti, rinviata la riparazione dell’orologio a causa di un nido di taccole con sei uova Notizie correlate Leggi anche: Torre dei Caduti, rinviata la riparazione dell’orologio: “Nel vano un nido di taccole con 6 uova” Leggi anche: Bergamo, guasto all’orologio della Torre dei Caduti. Presto la riparazione Contenuti di approfondimento Torre dei Caduti, rinviata la riparazione dell’orologio a causa di un nido di taccole con sei uovaIl Comune di Bergamo posticipa l’intervento per proteggere la nidificazione della coppia di uccelli: lavori dopo la schiusa, stimata nella prima metà di luglio. ecodibergamo.it Bergamo, Torre dei Caduti: la manutenzione alle lancette ferma fino a luglio: 6 uova di taccole in attesa della schiusaLa sostituzione di un perno rimandata per permettere ai piccoli uccelli di covare. La coppia di volatili scoperta durante il sopralluogo dei tecnici comunali ... bergamo.corriere.it