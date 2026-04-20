Aziende sequestrate dalla Procura per sversamenti nel Sarno la nota del Sindaco Corrado Cuccurullo

Il Comune di Torre Annunziata ha espresso apprezzamento per le indagini della Procura riguardanti gli sversamenti nel fiume Sarno. Recentemente sono state sequestrate alcune aziende coinvolte in pratiche di scarico illecito, con l’obiettivo di tutelare l’ambiente e promuovere il risanamento della zona. La nota del sindaco sottolinea l’importanza di queste attività investigative per la tutela del territorio e la salvaguardia delle risorse naturali.

Torre Annunziata, apprezzamento del Comune per le indagini sul fiume Sarno: “fondamentali per la tutela ambientale e il risanamento del territorio”.. L’Amministrazione Comunale di Torre Annunziata esprime apprezzamento per l’incisiva attività investigativa condotta dalla Procura della Repubblica, finalizzata alla tutela dell’ambiente e al risanamento del bacino del fiume Sarno, tema di assoluta rilevanza per il nostro territorio. I recenti provvedimenti di sequestro nei confronti di realtà industriali coinvolte in sversamenti illeciti confermano la persistenza di criticità ambientali che richiedono attenzione costante e interventi rigorosi. La salvaguardia del Sarno e dell’ecosistema locale rappresenta una priorità strategica, strettamente connessa alla tutela della salute pubblica e allo sviluppo sostenibile.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Aziende sequestrate dalla Procura per sversamenti nel Sarno, la nota del Sindaco Corrado Cuccurullo Notizie correlate Sversamenti da due depuratori e cattiva manutenzione, quattro indagati nel Crotonese: anche sindaco ed ex primo cittadinoDepuratori con cattiva manutenzione che hanno poi portato, secondo l’accusa, a sversamenti reflui fognari non trattati arrivati fino al fiume Neto. Leggi anche: San Felice a Cancello, due morti per la frana: l’ex sindaco chiede di essere interrogato dalla Procura Contenuti di approfondimento Si parla di: Torre Annunziata, aziende sequestrate dalla Procura per sversamenti nel Sarno: le dichiarazioni del Sindaco Corrado Cuccurullo. Torre Annunziata, aziende sequestrate dalla Procura per sversamenti nel Sarno: le dichiarazioni del Sindaco Corrado CuccurulloTorre Annunziata, 17 Aprile - La nota del sindaco Corrado Cuccurullo sui recenti sequestri effettuati dalla locale Procura della Repubblica sul territorio di ... sciscianonotizie.it Sindaco Torre Annunziata, bene azione Procura sul risanamento fiume SarnoL'amministrazione comunale di Torre Annunziata esprime apprezzamento per l'incisiva attività investigativa condotta dalla Procura della Repubblica, finalizzata alla tutela dell'ambiente e al risaname ... ansa.it