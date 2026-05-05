Torre Annunziata il procuratore Fragliasso denuncia illegalità al Comune Il sindaco Cuccurullo si dimette

Durante una cerimonia pubblica a Torre Annunziata, il procuratore locale ha denunciato irregolarità amministrative all’interno del Comune. In seguito a questa vicenda, il sindaco ha deciso di dimettersi. La giornata è stata caratterizzata anche dall’abbattimento di Palazzo Fienga, edificio simbolo della presenza camorrista nella zona. La notizia ha suscitato grande attenzione tra i cittadini e le autorità locali.

Bufera al Comune di Torre Annunziata durante la cerimonia di abbattimento di Palazzo Fienga, simbolo della camorra. Davanti ai ministri Piantedosi e Salvini, il Procuratore Fragliasso denuncia illegalità in Comune. Il sindaco Corrado Cuccurullo: "Dichiarazioni gravi e ingiuste, mi dimetto".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Torre Annunziata, si dimette il sindaco Cuccurullo: “Da procuratore Fragliasso accuse gravi e ingiuste” Torre Annunziata, sindaco Cuccurullo si dimette dopo sferzate su legalità del procuratore FragliassoTempo di lettura: 3 minutiUn terremoto politico a Torre Annunziata, dove si dimette il sindaco Corrado Cuccurullo, eletto nel 2024 con una coalizione... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: 'Dal procuratore frasi gravi e ingiuste', si dimette sindaco Torre Annunziata; La demolizione di Palazzo Fienga, il simbolo della camorra a Torre Annunziata; Torre Annunziata, le ruspe a Fortapàsc: il bunker della camorra restituito alla legalità; Sta per essere abbattuta la storica fortezza del clan Gionta. Torre Annunziata, il procuratore Fragliasso denuncia illegalità al Comune. Il sindaco Cuccurullo si dimetteBufera al Comune di Torre Annunziata durante la cerimonia di abbattimento di Palazzo Fienga, simbolo della camorra ... fanpage.it Il sindaco Pd di Torre Annunziata lascia dopo le accuse del procuratore sull’ombra dei clan: Gravi e ingiusteLe parole del procuratore di Torre Annunziata Nunzio Fragliasso sulle troppe contiguità con la criminalità organizzata, troppe ombre e troppe illegalità nel seno della stessa amministrazione comunale ... ilfattoquotidiano.it L’avvio dei lavori di demolizione di Palazzo Fienga a Torre Annunziata, per decenni la “roccaforte” logistica del clan camorristico Gionta, lancia un messaggio chiaro: i simboli del potere criminale possono e devono essere abbattuti. E, al loro posto, devono na - facebook.com facebook È stato per cinquant'anni la roccaforte della camorra. Era lì, nel palazzo Fienga, che il clan Gionta decideva chi doveva vivere e soprattutto chi doveva morire. Un clan, quello che per anni e anni è stato egemone a Torre Annunziata e non solo, e che decise an x.com