A Torre Annunziata è stato demolito il simbolo della presenza della camorra, noto come il fortino di Fortapàsc, davanti ai ministri Matteo Salvini e Matteo Piantedosi. Il procuratore ha dichiarato che permangono legami con i clan e ha sottolineato la necessità di passare da cerimonie a azioni concrete. La demolizione è avvenuta di fronte alle autorità, in un gesto che rappresenta un passo simbolico contro le attività criminali locali.

Davanti ai ministri Matteo Piantedosi e Matteo Salvini va giù il simbolo di Fortapàsc, il fortino della camorra di Torre Annunziata raccontata dal cronista de Il Mattino Giancarlo Siani negli articoli che gli costarono la vita. A mezzogiorno con apposita cerimonia in pompa magna è iniziata la demolizione di Palazzo Fienga, il luogo simbolo del clan Gionta fino al 2015, quando l’edificio fu confiscato, sgomberato, murato e reso inaccessibile. Ma siamo ancora lontani dall’estirpazione del potere della camorra che ne fece il suo quartier generale, il luogo dove si trafficava la droga e si decidevano gli agguati. Lo ricordano due circostanze che rendono meno gioioso l’evento.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Torre Annunziata, demolito il simbolo della camorra di Fortapàsc davanti a Salvini e Piantedosi. Il procuratore: “Ancora contiguità con i clan, meno cerimonie e più azioni concrete”

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