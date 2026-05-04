Domani la demolizione di Palazzo Fienga per 50 anni simbolo del clan Gionta di Torre Annunziata

Domani iniziano le operazioni di demolizione di un edificio storico a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. L’edificio, noto come Palazzo Fienga, era considerato da molti un simbolo legato a un noto clan criminale locale. I lavori prevedono la rimozione dell’intera struttura, che sarà sostituita da una piazza e un parco pubblico. La demolizione è stata annunciata dalle autorità locali e si concluderà nelle prossime settimane.

Partono domani, 5 maggio, le operazioni di demolizione di Palazzo Fienga, storica roccaforte del clan Gionta di Torre Annunziata (Napoli); al suo posto sorgeranno una piazza e un parco pubblico.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Torre Annunziata, via alla demolizione di Palazzo Fienga: simbolo del clan diventa parco pubblicoPresenti le istituzioni nazionali e locali: al posto della storica roccaforte sorgeranno una piazza e un’area verde per la città Ci sarà anche la... Palazzo Fienga, via ai lavori di demolizione - da simbolo della moderna imprenditoria a roccaforte del clan GiontaÈ il prefetto di Napoli, Michele di Bari, a rendere noto che, alla presenza del commissario straordinario per la riqualificazione Giuseppe Priolo,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Torre Annunziata, va giù il Palazzo Fienga, fortezza del clan Gionta; Torre Annunziata: demolizione di Palazzo Fienga in programma per il 5 maggio, svolta per la città; Salvini e Piantedosi a Torre Annunziata per la demolizione di Palazzo Fienga; Palazzo Fienga, c’è il via libera alle ruspe: martedì 5 maggio giù il fortino dei Gionta. Domani la demolizione di Palazzo Fienga, per 50 anni simbolo del clan Gionta di Torre AnnunziataPartono domani, 5 maggio, le operazioni di demolizione di Palazzo Fienga, storica roccaforte del clan Gionta di Torre Annunziata (Napoli); al suo posto ... fanpage.it Torre Annunziata, domani l'abbattimento di Palazzo Fienga: svolta dopo un'attesa di 11 anniVia alla demolizione di Palazzo Fienga: una svolta dopo 11 anni di attesa. Ci sarà anche la Città Metropolitana di Napoli a Torre Annunziata domani, martedì 5 maggio, quando, alle ore 12, dopo 11 anni ... lostrillone.tv Torre Annunziata, domani anche la Città Metropolitana di Napoli all’abbattimento di palazzo Fienga Ci sarà anche la Città Metropolitana di Napoli a Torre Annunziata domani, martedì 5 maggio, quando, alle ore 12, dopo un’attesa di 11 anni, inizieranno i lavor - facebook.com facebook È previsto che inizi oggi la demolizione di Palazzo Fienga, simbolo della camorra a Torre Annunziata, vicino a Napoli, fin dagli anni Ottanta (Il palazzo era il “Fortapàsc” del celebre film di Marco Risi su Giancarlo Siani, ucciso nel 1985) x.com