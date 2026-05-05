Tornano a Casalnuovo Monterotaro i Fuochi in onore di San Michele l’8 maggio

Da ilsipontino.net 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’8 maggio a Casalnuovo Monterotaro si terranno nuovamente i tradizionali fuochi in onore di San Michele. La celebrazione prevede l’accensione di falò e fuochi d’artificio lungo le strade del paese. La manifestazione rappresenta un appuntamento annuale che coinvolge la comunità locale e si svolge in una giornata dedicata alla devozione e alle tradizioni popolari. La data e i dettagli dell’evento sono stati confermati dagli organizzatori.

Una delle tradizioni più sentite dalla comunità di Casalnuovo, il fuoco unisce, protegge e racconta la storia di Casalnuovo. “I Fuochi di San Michele a Casalnuovo - dichiara Mara Cappabianca, presidente della Pro Loco - sono un rito identitario e collettivo, vengono tramandati di generazione in generazione ormai da anni negli ultimi anni stiamo coinvolgendo i più giovani, infatti c’è stata un’integrazione dei ragazzi dai 20 anni in giù, infatti quest’anno avremo una bella partecipazione degli studenti e studentesse della scuola primaria di Casalnuovo. Il legame che c’è dei Falò con Casalnuovo è antichissimo, ha origini secolari, dovuta alla devozione per San Michele Arcangelo, ma il Falò da sempre simboleggia la purificazione, era anche un modo per scacciare le tenebre.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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