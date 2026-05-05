Tornano a Casalnuovo Monterotaro i Fuochi in onore di San Michele l’8 maggio

L’8 maggio a Casalnuovo Monterotaro si terranno nuovamente i tradizionali fuochi in onore di San Michele. La celebrazione prevede l’accensione di falò e fuochi d’artificio lungo le strade del paese. La manifestazione rappresenta un appuntamento annuale che coinvolge la comunità locale e si svolge in una giornata dedicata alla devozione e alle tradizioni popolari. La data e i dettagli dell’evento sono stati confermati dagli organizzatori.

Una delle tradizioni più sentite dalla comunità di Casalnuovo, il fuoco unisce, protegge e racconta la storia di Casalnuovo. “I Fuochi di San Michele a Casalnuovo - dichiara Mara Cappabianca, presidente della Pro Loco - sono un rito identitario e collettivo, vengono tramandati di generazione in generazione ormai da anni negli ultimi anni stiamo coinvolgendo i più giovani, infatti c’è stata un’integrazione dei ragazzi dai 20 anni in giù, infatti quest’anno avremo una bella partecipazione degli studenti e studentesse della scuola primaria di Casalnuovo. Il legame che c’è dei Falò con Casalnuovo è antichissimo, ha origini secolari, dovuta alla devozione per San Michele Arcangelo, ma il Falò da sempre simboleggia la purificazione, era anche un modo per scacciare le tenebre.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Tornano a Casalnuovo Monterotaro i Fuochi in onore di San Michele l’8 maggio Notizie correlate A Itri tornano i Fuochi di San GiuseppeStasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) A partire dalle ore... Cerveteri celebra San Michele: tra fede, musica e fuochi d’artificio? Cosa scoprirai Come cambierà il volto del centro storico durante questi quattro giorni? Chi guiderà le sfide tra i rioni e i giochi popolari? Quali... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Tabellino partita Torremaggiore vs Altilia Samnium; Tornano a Casalnuovo Monterotaro i Fuochi in onore di San Michele l’8 maggio. Tornano a Casalnuovo Monterotaro i Fuochi in onore di San Michele l’8 maggioCASALNUOVO MONTEROTARO (Fg) - Si svolgeranno l’8 maggio i Fuochi in onore di San Michele, giunti alla terza edizione, organizzati dalla Pro Loco De ... lucerabynight.it Tornano a Casalnuovo Monterotaro i Fuochi in onore di San MicheleSi svolgeranno l’8 maggio i Fuochi in onore di San Michele, giunti alla terza edizione, organizzati dalla Pro Loco De Rocca e dalla Parrocchia Santi Pietro e Nicolò, con il patrocinio del Comune di ... foggiacittaaperta.it Il Falò di San Michele torna a illuminare Casalnuovo Monterotaro! L’8 maggio rinnoviamo insieme una delle tradizioni più sentite della nostra comunità: il fuoco che unisce, protegge e racconta la nostra storia. Programma • Ore 19.00 – Santa Messa • Ore - facebook.com facebook