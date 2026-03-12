A Itri si avvicina l’edizione 2026 dei Fuochi di San Giuseppe, la festa che ogni anno il 19 marzo coinvolge i rioni della città con grandi falò. La manifestazione include antiche ricette, prodotti tipici e musica popolare, con le celebrazioni che si protraggono fino a tarda notte. La tradizione, in questa occasione, viene riproposta con entusiasmo e partecipazione da parte della comunità locale.

Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) A partire dalle ore 20:00 i fuochi saranno accesi in dieci diverse tappe distribuite nei quartieri del paese, trasformando le piazze e le vie di Itri in un grande percorso di festa e condivisione. Accanto ai falò, ogni rione proporrà momenti di musica dal vivo e stand gastronomici con piatti della tradizione locale: tra le specialità che i visitatori potranno degustare ci saranno polenta al sugo di cinghiale, salsiccia alla brace, penne al sugo di salsiccia, bruschette, spezzatino di manzo, panini con salsiccia, zeppolata e altri prodotti tipici. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Articoli correlati

Iniziative tra San Giuseppe Jato e San Cipirello a 30 anni dall'omicidio del piccolo Giuseppe Di MatteoDa domani a lunedì si terranno tra San Cipirello e San Giuseppe Jato una serie di iniziative dedicate alla memoria di Giuseppe Di Matteo, assassinato...

San Giuseppe Jato ricorda Giuseppe Di Matteo: il sindaco rilancia la lotta all’omertàIl sito, oggi confiscato alla criminalità organizzata, è diventato spazio di memoria e impegno civile.

Il 19 marzo a Itri tornano i Fuochi di San Giuseppe con falò, musica popolare e degustazioni nei

Contenuti e approfondimenti su A Itri tornano i Fuochi di San Giuseppe

Temi più discussi: Fuochi di San Giuseppe 2026 a Itri: falò, musica popolare e piatti tipici nei 10 rioni; Itri celebra i Fuochi di San Giuseppe: falò, musica e sapori della tradizione; Falò e musica popolare: Itri accende la notte di San Giuseppe; A Fondi riapre il Museo Civico archeologico: la presentazione il 21 marzo.

Fuochi di San Giuseppe 2026 a Itri: falò, musica popolare e piatti tipici nei 10 rioniIl 19 marzo alle 20:00 torna a Itri la tradizione dei Fuochi di San Giuseppe: falò nei rioni, gruppi folk itineranti e degustazioni della cucina popolare locale ... latinaoggi.eu

Fuochi di San Giuseppe 2026 ad Itri: sapori della tradizione e musica popolareIl 19 marzo Itri si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi e identitari della sua tradizione: i Fuochi di San Giuseppe. Alle ore 20:00 si accenderanno i fuochi nei rioni della città, dando ... radioluna.it

Pachino, La festa di San Giuseppe senza fuochi d'artificio: fondi destinati alle famiglie di Niscemi #sangiuseppe facebook