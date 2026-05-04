Cerveteri celebra San Michele | tra fede musica e fuochi d’artificio

A Cerveteri, si è appena iniziata la festa di San Michele, con momenti di fede, musica e spettacoli pirotecnici. Durante i quattro giorni di celebrazione, il centro storico si trasforma con eventi e manifestazioni che coinvolgono la comunità. Le sfide tra i rioni e i giochi popolari sono al centro della manifestazione, attirando partecipanti di tutte le età. La festa si svolge in un clima di tradizione e partecipazione.

? Cosa scoprirai Come cambierà il volto del centro storico durante questi quattro giorni?. Chi guiderà le sfide tra i rioni e i giochi popolari?. Quali artisti si esibiranno nel tributo dedicato a Renato Zero?. Perché questa festa è fondamentale per la futura stagione estiva?.? In Breve Programma dal 7 al 10 maggio con concerto Archeotheatron e Coro Santa Maria Maggiore.. Processione con statua del Santo e Santa Messa presieduta dal Vescovo Gianrico Ruzza.. Spettacoli con Margot Theatre, Gruppo Bandistico Cerite e tributo a Renato Zero.. Giochi dei Rioni con gara del dolce e sfida delle carrozzelle nel borgo.. Il centro storico di Cerveteri si prepara ad accogliere dal 7 al 10 maggio la celebrazione del Santo Patrono San Michele Arcangelo attraverso un programma che unisce devozione religiosa e grandi eventi culturali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cerveteri celebra San Michele: tra fede, musica e fuochi d’artificio Notizie correlate Asti, San Secondo: parte il Palio tra cortei e fuochi d’artificio? Cosa scoprirai Cosa succede se il maltempo colpisce il corteo notturno? Dove si può assaggiare la tradizionale Minestra dei Poveri? Come cambiano... Uno show di proporzioni ciclopiche tra musica, droni e fuochi d'artificio. Con la spiaggia più famosa del mondo a fare da sfondoCentinaia di migliaia di fan si erano accampati sulla sabbia di Copacabana fin dalle prime ore del mattino per conquistare un posto davanti al palco...