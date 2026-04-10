Magia in movimento | Kledi Kadiu e grandi stelle del ballo illuminano il palco della Notte Rosa

Da riminitoday.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Riccione si prepara a ospitare l’evento “Magia in Movimento”, uno spettacolo di danza che si svolge nel piazzale Roma. La serata vedrà la partecipazione di Kledi Kadiu e altre stelle del ballo, che si alterneranno sul palco all’aperto. L’evento combina musica e danza, creando un’esperienza aperta a tutti gli spettatori. La manifestazione si inserisce nel programma della Notte Rosa, un appuntamento annuale dedicato alla cultura e all’intrattenimento.

Riccione è pronta a vivere una nuova, emozionante notte dedicata alla grande danza. Torna “Magia in Movimento”, lo spettacolo che trasforma il palco di piazzale Roma in un teatro a cielo aperto dove il linguaggio universale del corpo si intreccia con l’energia della musica e la bellezza dell’arte. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

A lezione di danza moderna con Kledi KadiuUn percorso di danza moderna pensato per accompagnare i ragazzi nella crescita tecnica e artistica, fino al palco dello spettacolo di fine anno.

Tra cieli stellati, diamanti e riflessi d’argento, la 70esima edizione del Ballo della Rosa si trasforma in una notte spaziale firmata Christian LouboutinIl fascino senza tempo del Ballo della Rosa torna a illuminare il Principato di Monaco con un’edizione 2026 all’insegna della magia cosmica.

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