Magia in movimento | Kledi Kadiu e grandi stelle del ballo illuminano il palco della Notte Rosa

Riccione si prepara a ospitare l’evento “Magia in Movimento”, uno spettacolo di danza che si svolge nel piazzale Roma. La serata vedrà la partecipazione di Kledi Kadiu e altre stelle del ballo, che si alterneranno sul palco all’aperto. L’evento combina musica e danza, creando un’esperienza aperta a tutti gli spettatori. La manifestazione si inserisce nel programma della Notte Rosa, un appuntamento annuale dedicato alla cultura e all’intrattenimento.

Riccione è pronta a vivere una nuova, emozionante notte dedicata alla grande danza. Torna “Magia in Movimento”, lo spettacolo che trasforma il palco di piazzale Roma in un teatro a cielo aperto dove il linguaggio universale del corpo si intreccia con l’energia della musica e la bellezza dell’arte. 🔗 Leggi su Riminitoday.it A lezione di danza moderna con Kledi KadiuUn percorso di danza moderna pensato per accompagnare i ragazzi nella crescita tecnica e artistica, fino al palco dello spettacolo di fine anno. Tra cieli stellati, diamanti e riflessi d’argento, la 70esima edizione del Ballo della Rosa si trasforma in una notte spaziale firmata Christian LouboutinIl fascino senza tempo del Ballo della Rosa torna a illuminare il Principato di Monaco con un’edizione 2026 all’insegna della magia cosmica. Temi più discussi: Magia in movimento: Kledi Kadiu e grandi stelle del ballo illuminano il palco della Notte Rosa; A Riccione la danza torna ad incantare il pubblico nel cuore della Notte Rosa il 20 giugno con Magia in movimento; Riccione, la Magia in movimento della danza protagonista della Notte Rosa. Riccione danza sotto le stelle: torna Magia in MovimentoGiovedì 20 giugno piazzale Roma si trasforma in un teatro a cielo aperto con uno spettacolo di danza unico, diretto da Kledi Kadiu e aperto a tutti. altarimini.it Riccione, la Magia in movimento della danza protagonista della Notte RosaRiccione si prepara a vivere una nuova, emozionante notte dedicata alla grande danza. Torna Magia in Movimento, lo spettacolo che trasforma il palco di ... chiamamicitta.it Oggi compie 52 anni Kledi Kadiu tutti lo abbiamo conosciuto come ballerino in programmi di punta di Canale 5, come Buona Domenica, C'è Posta Per Te e soprattutto Amici di Maria De Filippi. - facebook.com facebook