Torna la mafia di Corleone | arrestato il nipote di Totò Riina e clan decapitato

Nuovi sviluppi nel mondo della criminalità organizzata a Corleone, dove è stato arrestato il nipote di un noto boss storico. Le forze dell'ordine hanno smantellato un clan ritenuto decapitato, riconducibile alle attività della stessa mafia locale. L'operazione ha portato all'arresto di diverse persone coinvolte, segnando un ritorno delle attività criminali di stampo mafioso in zona.

Torna la mafia di Corleone, e con essa l'impronta di Totò Riina: i carabinieri della locale Compagnia hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Palermo Claudia Rosini su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia, nei confronti di tre persone ritenute responsabili, a vario titolo, del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso. Si tratta di Mario Grizzaffi, 60 anni; Mario Gennaro, 54 anni e Pietro Maniscalco, 63 anni. Il nome di spicco è quello di Grizzaffi: nipote del boss di Riina e divenuto capo del mandamento di Corleone, dopo la morte sia dello zio sia di Bernardo Provenzano (11 aprile 2006).🔗 Leggi su Iltempo.it

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