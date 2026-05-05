Le forze dell'ordine hanno arrestato un uomo legato storicamente alla mafia di Corleone, noto per essere il nipote di un famoso boss. L'operazione è stata condotta dai carabinieri della zona e si inserisce in un’indagine più ampia sulla presenza di strutture criminali nel territorio. L’arresto arriva in un momento di particolare attenzione alle attività di gruppi organizzati nella regione.

Torna la mafia di Corleone, e con essa l’impronta di Totò Riina: i carabinieri della locale Compagnia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Palermo Claudia Rosini su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia, nei confronti di tre persone ritenute responsabili, a vario titolo, del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso. Si tratta di Mario Grizzaffi, 60 anni; Mario Gennaro, 54 anni e Pietro Maniscalco, 63 anni. Il nome di spicco è quello di Grizzaffi: nipote del boss dei boss Totò Riina e divenuto capo del mandamento di Corleone, dopo la morte sia dello zio sia di Bernardo Provenzano (11 aprile 2006).🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Torna la mafia di Corleone: arrestato Mario Grizzaffi, nipote di Totò Riina

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