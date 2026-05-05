Torna il Trofeo della Questura di Firenze

Il 10 maggio a Firenze si svolgerà nuovamente il Trofeo della Questura, evento che coinvolge squadre di diverse categorie sportive. L'iniziativa si terrà presso lo stadio cittadino e prevede partite di calcio e altri tornei amatoriali. La manifestazione durerà tutta la giornata e vedrà la partecipazione di diversi gruppi provenienti dalla provincia. L’obiettivo è promuovere la collaborazione tra le forze di polizia e il territorio attraverso lo sport.

Firenze, 5 maggio 2026 – Il 10 maggio torna il prestigioso Trofeo della Questura di Firenze, un appuntamento che va oltre la semplice gara podistica e che si inserisce in uno dei contesti più affascinanti della città, offrendo anche l’occasione di conoscere da vicino una delle realtà più rappresentative delle istituzioni: l’8° Reparto Mobile della Polizia di Stato. L’organizzazione è curata dal GS Polipodi, gruppo composto da podisti appartenenti alla Polizia di Stato, impegnati a coniugare attività sportiva e servizio alla comunità, mantenendo alto il valore dell’istituzione anche attraverso lo sport. La partenza è fissata alle 9 da uno dei luoghi più suggestivi di Firenze, il Piazzale del Poggio Imperiale, cornice ideale per dare il via a un percorso che si sviluppa lungo un tracciato storico e altamente panoramico.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torna il Trofeo della Questura di Firenze Notizie correlate Podismo e polizia, torna il Trofeo della Questura di FirenzeFirenze, 23 aprile 2026 – Torna il 10 maggio il prestigioso Trofeo della Questura di Firenze, appuntamento che va oltre la semplice gara podistica. Affitti brevi nel mirino: Fisco a caccia di evasori, a Firenze 70 verifiche con l’aiuto della questuraFirenze, 13 aprile 2026 – Affitti brevi nel mirino del Fisco, che alza il livello dei controlli e punta su un’arma sempre più efficace: l’incrocio... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Trofeo Frosali, sport e memoria nel segno del 25 aprile. Foto e classifica; Arezzo, Supercoppa al via col Vicenza: festa annullata per motivi di sicurezza; Cinquant’anni di Maratonina del Partigiano, che festa a Bonelle; Croce Rossa Firenze, 160 anni di storia. Il programma delle celebrazioni. Podismo e polizia, torna il Trofeo della Questura di FirenzeLa tredicesima edizione della corsa è in programma domenica 10 maggio ... msn.com Incontro con la stampa questa mattina per il numero uno della Questura, che succede a Carlo Mazza: «Terremo fede alla continuità del lavoro svolto in favore della comunità di Varese, che ho avuto modo di conoscere e apprezzare per rispetto delle regole, la - facebook.com facebook