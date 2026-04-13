Il Fisco ha intensificato i controlli sugli affitti brevi a Firenze, effettuando 70 verifiche nelle ultime settimane. Le operazioni sono state condotte con il supporto della questura, utilizzando l’incrocio delle banche dati per individuare eventuali irregolarità. L’obiettivo è contrastare l’evasione fiscale legata alle locazioni temporanee, che rappresentano un settore in crescita nella città. Le verifiche proseguiranno nei prossimi giorni.

Firenze, 13 aprile 2026 – Affitti brevi nel mirino del Fisco, che alza il livello dei controlli e punta su un’arma sempre più efficace: l’incrocio delle banche dati. Al centro della nuova strategia dell’Agenzia delle Entrate ci sono le informazioni trasmesse alla Questura attraverso il portale ’Alloggiati Web’, obbligatorie per legge per ragioni di sicurezza pubblica. Dati che ora vengono utilizzati anche per verificare la coerenza fiscale di chi affitta immobili per periodi brevi, sia in forma imprenditoriale sia occasionale. Il principio è semplice: a ogni presenza registrata deve corrispondere un reddito dichiarato. Se questo equilibrio non torna, scattano i controlli.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Affitti brevi nel mirino: Fisco a caccia di evasori, a Firenze 70 verifiche con l’aiuto della questura

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