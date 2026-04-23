Podismo e polizia torna il Trofeo della Questura di Firenze

Il 10 maggio si terrà a Firenze il Trofeo della Questura, una competizione di corsa che coinvolge diversi atleti e squadre. L’evento si svolge tradizionalmente in città e richiama partecipanti da varie zone. La manifestazione è organizzata dalla Questura e si svolge su un percorso cittadino, coinvolgendo anche le forze dell’ordine. È previsto anche un momento di ritrovo e premiazione al termine della corsa.

Firenze, 23 aprile 2026 – Torna il 10 maggio il prestigioso Trofeo della Questura di Firenze, appuntamento che va oltre la semplice gara podistica. La manifestazione si sviluppa in uno dei contesti più suggestivi e panoramici della città, offrendo ai partecipanti anche l’opportunità di conoscere da vicino una realtà istituzionale di primo piano come l’8° Reparto Mobile della Polizia di Stato. L’organizzazione è affidata al GS Polipodi, gruppo di podisti esperti che militano nelle fila della Polizia di Stato e che mettono competenza ed esperienza al servizio dello sport e della comunità, mantenendo alto il valore dell’istituzione anche attraverso iniziative come questa.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Podismo e polizia, torna il Trofeo della Questura di Firenze Notizie correlate Leggi anche: Podismo, il 'Trofeo Liberazione' festeggia mezzo secolo: il programma completo Leggi anche: Podismo, ieri a Mezzogoro la gara e le premiazioni. A Zuffoli e Bragante il trofeo ’Otto Comuni’