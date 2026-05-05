torna il teatro gourmet dal jazz alla storia del vino

A maggio il Teatro Politeama di Poggibonsi ospita di nuovo il Teatro Gourmet, un evento che combina musica e approfondimenti sulla cultura enogastronomica della Toscana. La rassegna include concerti jazz e incontri dedicati alla storia del vino, con particolare attenzione alle produzioni del Chianti. L'iniziativa si inserisce in un calendario ricco di appuntamenti che valorizzano le eccellenze locali nel settore gastronomico e musicale.

Maggio intenso al Teatro Politeama di Poggibonsi, tra musica e dintorni, oltre a un appuntamento con il Teatro Gourmet concentrato sulle produzioni che rendono la Toscana, in particolare il Chianti, un faro enogastronomico a livello mondiale. Si parte giovedì 7 alle 21 in Sala Set, con il quartetto etno-jazz di Francesco Petreni, che vede Victor Jimenéz al sax, Andrea Mucciarelli alle chitarre elettrica e classica, Ferruccio Spinetti al contrabbasso e al basso elettrico e Francesco Petreni alla batteria e alle percussioni. Il concerto fa parte della rassegna Discipline(s) Music Club e propone il nuovo progetto musicale del gruppo in cui influssi etnici e di jazz contemporaneo si fondono con echi mediterranei e ritmi latini.🔗 Leggi su Lanazione.it

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