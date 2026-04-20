Un nuovo spettacolo teatrale mette in scena la vita di Sandro Pertini, figura nota come Presidente della Repubblica italiana. La rappresentazione ripercorre gli anni Settanta e Ottanta, periodi chiave della sua carriera. La biografia teatrale si focalizza sulla narrazione degli eventi pubblici e privati che hanno caratterizzato la sua figura, portando il pubblico a conoscere i momenti salienti della sua storia personale e politica.

Il palcoscenico teatrale si prepara a riportare in scena la figura di Sandro Pertini attraverso una biografia che attraversa i decenni cruciali tra gli anni Settanta e Ottanta. Lo spettacolo, frutto della collaborazione tra Bonazzi, Poli e Santonastaso, mette in luce l’umanità di un uomo che ha segnato la storia italiana, trasformando il ruolo istituzionale in un simbolo di vicinanza sociale. Le date per assistere alla rappresentazione sono già state fissate nei principali centri della regione: il 24 aprile presso il Teatro Italia, il 19 aprile nella parrocchia di Coriano, l’8 maggio al Teatro Diego Fabbri e il 30 aprile al Teatro Testori. volesse partecipare, i costi prevedono un biglietto intero a 19 euro e una tariffa ridotta a 16 euro, con la possibilità di gestire prenotazioni e abbonamenti contattando il numero 376 1224452.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pertini torna a teatro: il mito del Presidente tra storia e umanità

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