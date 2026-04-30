Corsa e panorami tra lago e montagna | torna il Vibram Trail Mottarone

Nel fine settimana di sabato 2 e domenica 3 maggio si svolge il Vibram Trail Mottarone, una gara di corsa in montagna. L’evento si svolge tra il lago e la montagna, attirando appassionati da diverse regioni. La competizione prevede percorsi su sentieri naturali e sentieri sterrati, con partecipanti di varie età e livelli di esperienza. La manifestazione è organizzata con il supporto di diverse associazioni sportive e sponsor.

Il weekend di sabato 2 e domenica 3 maggio segna il ritorno di uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti della corsa in montagna: il Vibram Trail Mottarone. L'evento propone un fine settimana interamente dedicato al trail running lungo i sentieri panoramici che collegano il lago Maggiore.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Corsa in montagna: il 26 aprile la terza edizione del Trail dei SentéL'appuntamento per gli appassionati della corsa in montagna e i camminatori è per domenica 26 aprile 2026 a Tresivio per la terza edizione del Trail... Torna la Valtellina Wine Trail. Di corsa tra vigneti e cantineIl numero di pettorali aumenta di anno in anno, al pari della popolarità dell’evento, ma il click day si avvicina e per non restare fuori conviene... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Vibram Trail del Mottarone: conto alla rovescia, toprunners pronti alla sfida; Tra castelli nell'acqua e giardini incantati: la gita con i bambini che sembra una favola. Vibram Trail del Mottarone: conto alla rovescia, toprunners pronti alla sfidaCresce l’attesa tra numeri in aumento, atleti internazionali e un territorio pronto ad accogliere il grande trail ... sportmediaset.mediaset.it