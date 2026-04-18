Corsa in montagna | il 26 aprile la terza edizione del Trail dei Senté

Il 26 aprile 2026 si terrà a Tresivio la terza edizione del Trail dei Senté, una gara dedicata agli appassionati di corsa in montagna e di camminate. L’evento si svolgerà lungo percorsi che attraversano i sentieri della zona, coinvolgendo sia sportivi che amanti della natura. La manifestazione rappresenta una delle principali occasioni di incontro per chi pratica questa disciplina nella regione.

L'appuntamento per gli appassionati della corsa in montagna e i camminatori è per domenica 26 aprile 2026 a Tresivio per la terza edizione del Trail dei senté.In collaborazione con il Comune di Tresivio e con il contributo di BIM-Adda e Provincia di Sondrio, l'associazione sportiva.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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