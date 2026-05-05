Torna il Mercatissimo | weekend tra vintage curiosità e solidarietà

Da forlitoday.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel prossimo fine settimana torna il Mercatissimo, l’appuntamento dedicato a oggetti vintage, curiosità e solidarietà. L’evento si terrà il 9 e 10 maggio, con orario continuato dalle 8 alle 18, e si riproporrà ogni secondo fine settimana del mese. La manifestazione si svolge in una location definita e coinvolge diversi espositori e associazioni che promuovono iniziative benefiche.

Fissate le date del prossimo Mercatissimo, il 9 e 10 maggio dalle 8 alle 18 orario continuato. L'evento si rinnova ogni secondo fine settimana del mese. Occasioni per abbigliamento, vintage, scarpe, accessori, mobili, arredo casa, stoviglie, elettronica, elettrodomestici, giochi, libri.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Cacciati dal Mercato del Vintage di Resina! (Napoli)

Video Cacciati dal Mercato del Vintage di Resina! (Napoli)

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A caccia di occasioni, nel weekend torna protagonista il vintage con il "Mercatissimo"Sabato 7 e domenica 8 marzo torna il “Mercatissimo”, l'appuntamento dedicato al riuso promosso dal Gruppo di preghiera di Montepaolo.

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