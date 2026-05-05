Torna il Mercatissimo | weekend tra vintage curiosità e solidarietà

Nel prossimo fine settimana torna il Mercatissimo, l’appuntamento dedicato a oggetti vintage, curiosità e solidarietà. L’evento si terrà il 9 e 10 maggio, con orario continuato dalle 8 alle 18, e si riproporrà ogni secondo fine settimana del mese. La manifestazione si svolge in una location definita e coinvolge diversi espositori e associazioni che promuovono iniziative benefiche.