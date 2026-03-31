Il Mercatissimo tornerà a essere aperto sabato 11 e domenica 12 aprile, offrendo spazi dedicati al riuso e alla solidarietà. L’evento si svolgerà in una location che ospiterà espositori con prodotti che spaziano dal vintage all’elettronica. L’appuntamento si ripete annualmente e coinvolge numerosi partecipanti e visitatori interessati a scambiare o acquistare oggetti di vario genere.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Si rinnova l’appuntamento con il riuso e la solidarietà: sono state fissate le date del prossimo Mercatissimo, che tornerà ad accogliere i visitatori sabato 11 e domenica 12 aprile. Come da tradizione, l’evento si svolge ogni secondo weekend del mese, offrendo dieci ore di apertura in orario continuato, dalle 8 alle 18. Il cuore dell'iniziativa resta l'ottica del volontariato: i prezzi partono da cifre molto popolari e il ricavato contribuisce a sostenere progetti solidali. Un vantaggio non da poco per i frequentatori è la logistica: l'evento si svolge interamente al coperto, garantendo il regolare svolgimento delle attività anche in caso di maltempo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Dallo stile vintage all'elettronica: torna il Mercatissimo tra affari e solidarietà

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