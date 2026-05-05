Al via il concorso nazionale donna e lavoro 2026

È stato annunciato il ripristino del concorso nazionale Donna e Lavoro 2026, promosso da un’agenzia per il lavoro. L’iniziativa, attiva dal 2007, si rivolge a progetti e idee innovative nel settore femminile, con l’obiettivo di individuare e premiare iniziative che possano evolversi in impresa. La competizione è rivolta a tutte le donne che intendono proporre proposte nel campo professionale e imprenditoriale.

Riparte il Concorso nazionale Donna e Lavoro, l’iniziativa promossa da Eurointerim Agenzia per il Lavoro che dal 2007 sostiene e valorizza il talento femminile, con l’obiettivo di intercettare e premiare idee innovative e progetti capaci di trasformarsi in impresa. Volto dell’iniziativa nel 2026.🔗 Leggi su Messinatoday.it A billionaire CEO spoils a genius perfumer into the most envied woman on the web! Notizie correlate Due oli del Chietino premiati al concorso nazionale “Ercole Olivario” 2026Si è svolta la finale nazionale del prestigioso concorso “Ercole Olivario”, che anche quest’anno ha premiato le eccellenze del settore. Desenzano: Premiazioni concorso Primavera è donna 2026Si terrà sabato 23 maggio 2026, al Teatro San Michele di Desenzano del Garda, frazione Rivoltella, l’evento conclusivo del contenitore artistico e... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Reggiolo celebra la musica: al via il 3° Concorso Nazionale Rinaldi-Rota; Risorse per Roma, al via il concorso 2026: 191 assunzioni tra tecnici, amministrativi e giuridici; Concorso guide turistiche, al via l’abilitazione: richiesto il diploma; AL VIA IL CONCORSO CACCIA AL PREMIO! - FIDC - Federazione Italiana Della Caccia - sito ufficiale - FIDC. Al via il Concorso nazionale Donna e Lavoro 2026Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday Riparte il Concorso nazionale Do ... trevisotoday.it Concorso guide turistiche, al via l’abilitazione: richiesto il diplomaConcorso guide turistiche: il Ministero del Turismo ha pubblicato il nuovo bando per l’esame di abilitazione relativo al concorso nazionale per guide turistiche 2026. La selezione è aperta ai diplomat ... catania.liveuniversity.it Premio Celommi, Concorso artistico nazionale: arriva la fase delle premiazioni per le scuole - facebook.com facebook