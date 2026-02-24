il bike sharing che si rinnova a monza arrivano 60 bici un anno di pedalate gratis

Il bike sharing a Monza si rinnova con l’introduzione di 60 nuove bici, a causa del passaggio di gestione a Dott. La prima stazione rinnovata si trova in largo XXV Aprile, segnando un cambio di passo nel servizio storico della città. La società ha deciso di offrire un anno di pedalate gratuite per incentivare l’uso della mobilità sostenibile. La rinnovata rete di bici si prepara a cambiare il modo in cui i cittadini si spostano in centro.

È partita da largo XXV Aprile la nuova stagione del bike sharing tradizionale a Monza. Qui è stata inaugurata la prima delle stazioni rinnovate passate sotto la gestione di Dott, che raccoglie il testimone di Monza Mobilità e rilancia un servizio storico. All’inaugurazione hanno preso parte il sindaco Paolo Pilotto, l’assessora alla Mobilità Irene Zappalà, l’amministratore unico di Monza Mobilità Elio Bindi e il direttore delle relazioni istituzionali di Dott, Vittorio Gattari. Il passaggio di consegne segna una svolta per il bike sharing cittadino, nato nel 2015 e progressivamente ridimensionato: dalle 100 biciclette iniziali si era scesi a 40, mentre oggi si risale a quota 60, grazie a una flotta rinnovata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il bike sharing a Monza si rinnova: 60 nuove bici (non elettriche) e novità nelle 22 stazioniIl rinnovo del servizio di bike sharing a Monza deriva da un accordo tra l’amministrazione comunale e un nuovo gestore.

