Bike sharing a un anno dal via gli utenti promuovono il servizio

Dopo un anno dall’inizio del servizio, gli utenti di Udine approvano il bike sharing promosso dal Comune. Molti cittadini scelgono quotidianamente le biciclette per muoversi in centro, contribuendo a ridurre il traffico e l’inquinamento. Nei punti di noleggio si notano sempre più biciclette occupate e commenti positivi sui social media.
A dodici mesi dall’attivazione, il bike sharing del Comune di Udine si conferma un servizio entrato stabilmente nelle abitudini di mobilità cittadina. Questo è quanto emerge dai risultati dell’indagine condotta dal gestore del servizio, Ride Movi, che registra un gradimento complessivo pari al 98 per cento. In particolare, il 69,4 cento degli intervistati esprime un giudizio pienamente positivo, il 28,6 per cento una valutazione media, mentre solo il 2 cento si dichiara insoddisfatto. Il servizio si dimostra particolarmente attrattivo per le nuove generazioni: oltre due terzi dei fruitori hanno meno di 35 anni, con una netta prevalenza degli under 24 (42,9%) seguiti dalla fascia 25-34 anni (24,5%), e tra le categorie professionali più rappresentate figurano lavoratori dipendenti (44,5%) e studenti (38,8%).🔗 Leggi su Udinetoday.it
