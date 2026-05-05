Torino | via sanzioni e interessi salda i debiti entro il 2026

Da ameve.eu 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Torino è stata annunciata una misura che consente di saldare i debiti legati a sanzioni e tributi entro il 2026. L'iniziativa permette di effettuare pagamenti rateali senza la necessità di presentare l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Sono previste agevolazioni per coloro che devono far fronte a sanzioni stradali e altri tributi, con l'obiettivo di facilitare il pagamento delle somme dovute.

? Cosa scoprirai Quali tributi e sanzioni stradali rientrano nell'agevolazione?. Come funziona la rateizzazione senza presentare l'ISEE?. Chi può beneficiare della sospensione delle procedure esecutive?. Cosa bisogna fare per azzerare i debiti dopo il 2020?.? In Breve Scadenza massima per il saldo dei debiti fissata al 30 settembre 2026.. Debiti affidati a SO.RI.S. S.p.A. fino al 31 dicembre 2020 inclusi.. Possibilità di rateizzazione fino a un massimo di 36 mensilità.. Copertura tributi IMU, TARI, TASI, COSAP e sanzioni Codice della Strada.. La Giunta di Torino ha approvato il nuovo regolamento per la definizione agevolata delle entrate, permettendo ai cittadini di estinguere i debiti verso il Comune pagando soltanto la quota originaria entro il 30 settembre 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

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