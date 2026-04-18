Debiti con l’Agenzia | ecco come azzerare sanzioni e interessi entro il 30 4

Entro il 30 aprile si può presentare la domanda per la nuova procedura di definizione agevolata chiamata Rottamazione-quinquies, che permette di azzerare sanzioni e interessi sui debiti con l’Agenzia delle Entrate. La procedura riguarda i contribuenti che hanno in corso pendenze fiscali e prevede la possibilità di regolarizzare la propria posizione in modo semplificato. La scadenza rappresenta l’ultima occasione per usufruire di questa opportunità.

Il termine ultimo per presentare le domande relative alla nuova procedura di definizione agevolata, nota come Rottamazione-quinquies, è fissato per il prossimo 30 aprile. La misura, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 1992025), permette ai contribuenti di sanare debiti pregressi maturati tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, offrendo la possibilità di estinguere i carichi senza dover corrispondere sanzioni, interessi o aggio. Le modalità operative per l’invio delle richieste telematiche. Per accedere ai benefici previsti, le domande devono essere trasmesse esclusivamente in via telematica attraverso il portale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.🔗 Leggi su Ameve.eu

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