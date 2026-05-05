A Torino, un rider di 29 anni è stato aggredito e picchiato dopo aver chiesto il resto a un cliente. Durante l'aggressione, il telefono è stato distrutto, ha riportato una ferita al ginocchio e denti rotti. Mohamed Elsisi ha dichiarato di non riuscire a dormire a causa della paura provata. La vicenda ha suscitato polemiche sulla condizione dei corrieri e sui loro diritti.

Telefono in frantumi, una ferita al ginocchio e denti rotti: tutto solo perché non aveva il resto. Ora Mohamed Elsisi, rider a Torino di 29 anni, non riesce più a dormire “perché ho troppa paura”. Il giovane studente di Ingegneria informatica è stato aggredito il 29 aprile nel capoluogo piemontese, come ha raccontato in un’intervista rilasciata a La Stampa. Elsisi stava facendo una consegna in centro, in via Rossini. Era una delle tante di quella sera in cui aveva ricevuto tanti ordini: “L’ultimo alle 22.30, da una ragazza. Mi sono accorto che non avevo i soldi per darle il resto: li avevo finiti. Il conto era di 19.51 euro, lei aveva 50 euro, ma io solo 23 “.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Torino, rider picchiato perché non aveva il resto: “Dobbiamo avere dei diritti, non siamo animali”

Notizie correlate

Leggi anche: Torino, rider picchiato perché non aveva il resto: "Non dormo più, ho paura"

Leggi anche: Il rider picchiato perché non aveva il resto a Torino

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Torino, rider picchiato perché non aveva il resto: Non dormo più, ho paura; Il rider picchiato perché non aveva il resto a Torino; Rider di Glovo aggredito nel cuore di Torino: colpito a calci e pugni e rapinato del cibo; Torino, rider picchiato perché non aveva il resto: Da quel giorno non dormo più. Abbiamo anche noi dei diritti, non siamo animali.

Torino, rider picchiato perché non aveva il resto: «Da quel giorno non dormo più. Abbiamo anche noi dei diritti, non siamo animali»Mohamed Elsisi, rider 29enne di Glovo e studente del Politecnico di Torino, è stato colpito con un violento pugno al volto: «Voglio fare causa a Glovo, non ho ricevuto protezione. Serve una webcam che ... torino.corriere.it

Torino, rider picchiato perché non aveva il resto: Non dormo più, ho pauraDa mercoledì non riesco a dormire. Ho troppa paura. Non ho finito di studiare e non ho soldi per mantenermi ma non posso tornare a fare il rider. Ora ho paura. Non avevo il resto e mi hanno preso a p ... msn.com

Il Grande Torino, 77 anni dopo e la speranza di una vera svolta - facebook.com facebook

#Torino, adottata mozione per lo sviluppo dell’infrastruttura #ciclabile x.com