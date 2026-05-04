Il rider picchiato perché non aveva il resto a Torino

A Torino, un rider di 29 anni è stato aggredito da un cliente in via Rossini perché non aveva il resto. Mohamed Elsisi, ex studente di informatica al Politecnico, ha spiegato di essere stato picchiato dopo aver comunicato l’impossibilità di restituire il denaro corretto. L’episodio si è verificato pochi giorni fa, e l’uomo ha riferito di non aver mai avuto problemi simili in passato.

Fono a pochi giorni fa Mohamed Elsisi, 29 anni, lavorava come rider per Glovo. Già studente di informatica al Politecnico, ora racconta quello che gli è successo in via Rossini a Torino: «Mi hanno picchiato perché non avevo il resto, non mi era mai successo. Potevano chiamare l’assistenza clienti, perché alzare le mani?». E ancora: Da mercoledì non riesco a dormire. Ho troppa paura. E non vedo più un futuro davanti. Non ho finito di studiare e non ho soldi per mantenermi. Non posso tornare a fare il rider». Il lavoro. Mohamed è egiziano: «Sono arrivato a Torino nel dicembre ’23 per studiare al Poli e il prossimo febbraio volevo laureami. Sono in ritardo perché mi pago gli studi facendo il rider».🔗 Leggi su Open.online

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