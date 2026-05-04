A Torino, un rider di 29 anni è stato aggredito dopo aver chiesto il resto a un cliente. Mohamed Elsisi, studente di Ingegneria informatica, ha raccontato di aver ricevuto un pugno al volto che lo ha fatto cadere a terra. Da allora, ha detto di non riuscire più a dormire e di avere paura. L’episodio si è verificato nel corso di un’operazione di consegna.

"Da mercoledì non riesco a dormire. Ho troppa paura. Non ho finito di studiare e non ho soldi per mantenermi ma non posso tornare a fare il rider. Ora ho paura. Non avevo il resto e mi hanno preso a pugni". Così Mohamed Elsisi, 29 anni, studente di Ingegneria informatica nel capoluogo, intervistato dalla Stampa, racconta dell'aggressione a Torino nei giorni scorsi, mentre faceva una consegna, in centro, in via Rossini., L'aggressione - Il volto tumefatto, una ferita al ginocchio, i denti rotti. "Mi hanno picchiato - dice - perché non avevo il resto, non mi era mai successo". Il giovane racconta l'aggressione, avvenuta il 29 aprile, in pieno centro.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Torino, rider picchiato perché non aveva il resto: "Non dormo più, ho paura"

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