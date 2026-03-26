A Torino, nel quartiere Mirafiori Sud, quattro persone sono state arrestate in seguito a un episodio di aggressione e rapina. L’accaduto ha coinvolto un uomo di 40 anni, originario del Camerun e residente in Francia, che è stato vittima di un pestaggio con un taser. L’evento ha trasformato un incontro previsto in un episodio di violenza e furto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Appuntamento finisce in violenza nel quartiere Mirafiori Sud. Quello che doveva essere un incontro si è trasformato in una brutale aggressione con rapina ai danni di un uomo di 40 anni, originario del Camerun e residente in Francia. I fatti risalgono alla sera del 7 giugno scorso, a Torino, dove i carabinieri sono riusciti a ricostruire l’accaduto e a fermare quattro uomini, anche loro stranieri, ritenuti responsabili dell’aggressione. Determinante per le indagini è stata l’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Il pestaggio e l’uso del taser. Secondo quanto emerso, la vittima aveva dato appuntamento a quattro connazionali nel quartiere Mirafiori Sud per discutere di affari non meglio specificati. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Aggressione e rapina a Torino: quattro arresti dopo un pestaggio con taser

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