Juve Milan Primavera 1-1 LIVE | si riparte al via la seconda frazione

Al termine del primo tempo, Juventus e Milan Primavera sono in parità sul punteggio di 1-1. La partita, valida per la 31ª giornata di Primavera 1 202526, è ripresa con la seconda frazione di gioco. I tifosi seguono con attenzione gli sviluppi in campo, mentre le squadre cercano di mantenere alta l’intensità per ottenere un risultato positivo.

di Fabio Zaccaria Juve Milan Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Primavera 1 202526. La Juve Primavera torna in campo per non perdere il treno playoff. I bianconeri, reduci dalla pareggio contro la Lazio nel turno precedente, ospitano il Milan a Vinovo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Milan Primavera 1-1: sintesi e moviola. 46? INIZIO SECONDO TEMPO 45? FINE PRIMO TEMPO- Niente recupero, si va all’intervallo 42? PAREGGIO MILAN- Domnitei spiazza Huli dagli 11 metri, soluzione centrale ma efficace 41? RIGORE MILAN- Difesa bianconera disattenta, Grelaud interviene in ritardo su Domnitei che cade. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Milan Primavera 1-1 LIVE: si riparte, al via la seconda frazione Articoli correlati Juve Inter Primavera 1-0 LIVE: si riparte con la seconda frazioneBernardo Silva Juve, c’è una condizione necessaria per il trasferimento del portoghese a Torino. Fiorentina Juve Primavera 2-0 LIVE: è cominciata la seconda frazione al Viola Park!Osimhen Juventus: dal legame con Del Piero all’ammirazione per i bianconeri, il grande colpo di mercato è possibile? La verità André Juventus, i... Approfondimenti e contenuti su Juve Milan Primavera Temi più discussi: La corsa alla vetta della Primavera 1 entra nel vivo: Juve-Milan rinviata, occasione per Sassuolo e Roma; U20 | Dove vedere Juventus-Milan; Tabellino partita Juventus Women U19 vs Milan Women U19; Il Sassuolo vola in vetta: neroverdi prime dopo il 4-0 al Cesena e il rinvio di Juve-Milan. Pagina 2 | Primavera Juve-Milan: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streamingI giovani bianconeri di Padoin tornano in campo dopo il pari contro la Lazio: tutte le informazioni sulla partita ... tuttosport.com DIRETTA | Juventus Milan Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (21 marzo 2026)Analisi della diretta Juventus Milan, presentazione delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, possibile risultato finale ... ilsussidiario.net Segui con noi Juventus-Milan Primavera in diretta x.com Primavera 1, Juventus-Milan: segui la diretta con noi! | Live News facebook