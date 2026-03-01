Torino Juventus Under 16 0-1 LIVE | al via la seconda frazione!

Alle 15:00 si è aperta la seconda metà della partita tra Torino e Juventus Under 16, valida per la ventesima giornata del campionato 202526. La gara si è conclusa con un risultato di 0-1 in favore della Juventus. Durante l'incontro sono stati registrati momenti chiave, con dettagli sulla moviola e sul tabellino disponibili per chi segue da vicino il campionato giovanile.

di Fabio Zaccaria Torino Juventus Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventesima giornata di campionato 202526. (inviato all'Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16 dopo aver vinto contro il Genoa affronta il Torino gara valevole per la ventesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Torino Juventus Under 16 0-1: sintesi e moviola. 45? Morra ancora a contrasto con Krediet, qualche ruggine irrisolta fra i due da inizio gara 42? OCCASIONE TORO- Bianconeri un po' scoperti, Freguglia ha spazio sulla destra e invece che favorire la sovrapposizione di un compagno tenta il tiro: conclusione alta 40? FINE PRIMO TEMPO 36? Recupero straordinario di Mazzotta che ripiega in difesa, 50 metri di scatto per chiudere una diagonale.