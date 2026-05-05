Torino Juventus Under 15 0-0 LIVE | cambio obbligato per i padroni di casa Esce Gallo dentro Martellini

Nel match degli ottavi di finale del campionato Under 15, Torino e Juventus si sono conclusi con un risultato di 0-0. Durante la partita, i padroni di casa hanno dovuto cambiare un giocatore a causa di un infortunio, sostituendo Gallo con Martellini. La cronaca si concentra sulla partita, con dettagli sulla sintesi, le decisioni della moviola e il tabellino aggiornato in tempo reale.

Ake Juve, dall’Olanda confermano l’interesse bianconero: possibile duello con un’altra italiana per il difensore del City. Gli aggiornamenti Yildiz Real Madrid: Florentino Perez pronto ad andare all’assalto nel caso sfumasse la qualificazione Champions. Novità Stiller Juve, i bianconeri giocano d’anticipo: emissari del club attesi in Germania, c’è da battere la concorrenza del Real. Il piano Brambilla: «L’obiettivo era passare il turno ma potevamo soffrire molto meno. Pianese? La priorità assoluta è recuperare energie» Juventus Women, Lindsey Thomas dopo il successo contro il Napoli: «Partita molto difficile. Non siamo state perfette, ma avviciniamo l’obiettivo Champions» Canzi: «Tre punti pesanti, abbiamo tenuto i nervi saldi.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Torino Juventus Under 15 0-0 LIVE: cambio obbligato per i padroni di casa. Esce Gallo dentro Martellini Notizie correlate Torino Inter LIVE 2-2: Vlasic su rigore, pareggiano i padroni di casadi Alberto PetrosilliAppuntamento alle 18 all’Olimpico Grande Torino per Torino Inter, match del 34° turno di Serie A 2025/26: seguilo live con noi... Juventus Parma Under 16 2-0 LIVE: cambio forzato per Gridel, Fornero esce per infortuniodi Fabio ZaccariaJuventus Parma Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventitreesima giornata di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Gallery | Under 16 | Juventus-Torino; Tabellino partita Torino U20 vs Juventus U20; Under 16 Serie A e B, Juventus padrona del derby: 2-0 al Torino nell’andata degli ottavi; Torino, la giornata: derby della Mole nei playoff Under-15. Il derby della Mole LIVE! Under 15, Torino-JuventusSeguite qui con noi su Toro News la diretta testuale del derby della Mole Under 15: al Robaldo si gioca Torino-Juventus! toronews.net Torino Juventus Under 15 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaTorino Juventus Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l'andata degli ottavi di finale di campionato 2025/26 ... juventusnews24.com Le pagelle ai protagonisti di #JUVENTUS #UNDER16 #Torino: festa bianconera nel derby della Mole Bianconeri dominanti, volano ai quarti dove incroceranno una fra Empoli e Cesena I GIUDIZI COMPLETI NEL PRIMO COMMENTO - facebook.com facebook La #JUVENTUS #UNDER16 elimina il #Torino e vola ai quarti I voti ai protagonisti del match x.com