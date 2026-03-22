Juventus Parma Under 16 2-0 LIVE | cambio forzato per Gridel Fornero esce per infortunio

di Fabio Zaccaria Juventus Parma Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventitreesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16 dopo aver vinto anche contro il Bologna ospita il Parma nella gara valevole per la ventitreesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Parma Under 16 2-0: sintesi e moviola. 22? Bell’azione di Fatih che poi si allunga troppo il pallone, primo rischio per Brostic 18? Cambio forzato per Gridel: Fornero abbandona il campo, al suo posto Mosso 14? RADDOPPIO JUVE- Salvai si mette in proprio, salta tre uomini e poi scarica un sinistro poderoso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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