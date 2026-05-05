Torino fermati 4 ventenni | rapinano un 84enne e usano il suo bancomat

Quattro giovani sono stati fermati a Torino con l’accusa di aver rapinato un uomo di 84 anni. I carabinieri sono intervenuti poco dopo aver ricevuto la segnalazione e sono riusciti a rintracciare i sospetti poco tempo dopo. Secondo le indagini, i giovani avrebbero avvicinato l’anziano, isolandolo, e poi gli avrebbero sottratto il portafoglio, utilizzando il suo bancomat per i loro prelievi successivi.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i carabinieri a rintracciare i rapinatori subito dopo?. Quale piano hanno usato i quattro giovani per isolare l'anziano?. Cosa rivelano i 1800 euro trovati durante l'arresto dei sospetti?. Perché i ladri hanno scelto proprio quel quartiere per l'aggressione?.? In Breve Aggressione avvenuta il 22 aprile in corso Toscana nel quartiere Lanzo.. Recuperati portafoglio e 440 euro prelevati dai quattro ventenni.. Sequestrati auto e 1800 euro legati ad altre attività illecite.. Indagini su possibili altri furti nella zona nord di Torino.. Quattro giovani ventenni sono stati arrestati dai carabinieri dopo aver rapinato un uomo di 84 anni in corso Toscana, nel quartiere Lanzo di Torino, lo scorso 22 aprile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torino, fermati 4 ventenni: rapinano un 84enne e usano il suo bancomat Notizie correlate Leggi anche: Donna derubata alla Conad, poi usano il suo bancomat: in auto pure dei gioielli rubati Italia, follia in pieno centro: rapinano il bancomat davanti a tutti. Il gesto choc dei presentiNotte di paura, boati nel silenzio e una scena che in pochi minuti ha fatto il giro dei social.