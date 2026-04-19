Italia follia in pieno centro | rapinano il bancomat davanti a tutti Il gesto choc dei presenti

Una notte di paura nel centro di una città italiana, dove un'auto si è fermata davanti a uno sportello bancomat e, pochi istanti dopo, sono state esplose due violente detonazioni. L'episodio ha causato sconcerto tra i presenti, che hanno assistito a un tentativo di rapina. La scena si è svolta nel silenzio della notte e ha attirato l'attenzione sui social network. Sul luogo sono intervenuti le forze dell'ordine per i rilievi e le verifiche del caso.

Notte di paura, boati nel silenzio e una scena che in pochi minuti ha fatto il giro dei social. Un’auto arriva nel cuore della notte, si ferma davanti a uno sportello bancomat e subito dopo scattano due esplosioni violentissime. Nel caos generale, almeno tre persone entrano in azione, recuperano la refurtiva e poi spariscono rapidamente, mentre attorno si alzano urla, fischi e frasi che hanno finito per rendere ancora più surreale tutta la sequenza. A colpire non è stato soltanto il blitz in sé, ma soprattutto la reazione di alcuni presenti. I video circolati online mostrano infatti un gruppo di giovani che assiste alla scena e la commenta tra grida e incitamenti, invece di allontanarsi o reagire con sgomento.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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