Fidanzati tengono una pistola e sei fucili in un garage di Torino Madonna di Campagna arrestato lui e denunciata lei

A Torino, una coppia di fidanzati è stata arrestata e denunciata dopo aver trovato armi nel garage di casa, tra cui una pistola e sei fucili, e aver scoperto anche oggetti rubati in un bar. La polizia ha scoperto le armi nascosta in una cantina e ha sequestrato anche alcune attrezzature rubate. L’uomo è stato portato in carcere, mentre la donna è stata denunciata.

Le armi in cantina, altri oggetti rubati al bar. A Torino, nei giorni scorsi, una coppia di fidanzati è finita nei guai per detenzione illegale di armi da sparo. L'uomo di origini albanesi è stato arrestato in flagranza, mentre la donna è stata denunciata. Entrambi sono accusati anche di ricettazione. Era stato un cittadino a segnalare alla squadra mobile della questura i sospetti su un garage del quartiere Madonna di Campagna, affittato dalla donna. Qui gli agenti hanno trovato l'uomo che trafficava con degli strani oggetti. Così è partita una perquisizione durante la quale, nel soppalco del garage, è stato trovato uno scatolone con una pistola a salve, un fucile ad aria compressa, un fucile "Mauser" israeliano e quattro fucili a doppia canna.