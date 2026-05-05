Torino aggressione in appartamento e poi rissa in strada a Lucento | 20enne ferita al torace durante la fuga

A Torino, una lite tra quattro giovani in un appartamento si è conclusa con una ragazza di vent'anni ferita al torace mentre cercava di scappare scavalcando un'inferriata. Poco dopo, la fuga ha portato a una rissa in strada nel quartiere di Lucento, dove un ragazzo di 20 anni ha riportato ferite al torace. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per soccorrere le persone coinvolte e avviare le indagini.

Rissa tra in un appartamento tra quattro ventenni a Torino: una ventenne è rimasta ferita al torace mentre scappava scavalcando un'inferriata. Nessun arresto ma le indagini proseguono.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Ragazza trovata ferita in strada a Torino Lucento, è stata trasportata in ospedaleUna ragazza di 20 anni è stata trovata sanguinante in strada, per una verosimile ferita da taglio, e soccorsa dai sanitari del 118 Azienda Zero in... Rissa tra giovani in centro a Casalpusterlengo: volano sedie e tavoli, accoltellato un 20enne al toraceUna rissa è scoppiata nella notte di Pasqua nel centro di Casalpusterlengo (Lodi) tra almeno 5 giovani. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Spedizione punitiva per l’affitto irregolare, accoltellato l’occupante abusivo: arrestati mamma, figli e amica; Ventenne ferita al torace a Torino, ipotesi rissa in un appartamento; Arbitra 16enne fischia un rigore in Venaria - Torino U17 femminile, padre preso a pugni e madre spintonata; Scardina a spallate la porta, picchia un’anziana e la rapina. Torino, aggressione in appartamento e poi rissa in strada a Lucento: 20enne ferita al torace durante la fugaRissa tra in un appartamento tra quattro ventenni a Torino: una ventenne è rimasta ferita al torace mentre scappava scavalcando un'inferriata ... fanpage.it Ventenne ferita al torace a Torino, ipotesi rissa in un appartamento(ANSA) - TORINO, 05 MAG - C'è stata una rissa tra quattro o cinque giovani in un appartamento di via Borsi, nel quartiere Lucento di Torino, all'origine dei fatti che hanno portato al ferimento di una ... gazzettadiparma.it La #JUVENTUS #UNDER15 è ospite del #Torino Segui qui il live del match x.com Tramonto sui soffioni, dintorni di Villastellone (Torino) - facebook.com facebook