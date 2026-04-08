Aboukhlal intervento al ginocchio destro | il comunicato del Torino

Il giocatore ha subito un intervento al ginocchio destro e ha iniziato il percorso di recupero. Il Torino ha diffuso un comunicato ufficiale in cui si limita a confermare l’intervento e l’avvio della riabilitazione. La prognosi sulla durata del recupero sarà comunicata successivamente, dopo ulteriori valutazioni mediche. La società non ha fornito dettagli sulle tempistiche, limitandosi a indicare che il processo di recupero è in corso.

Il Torino ieri ha reso noto che "Zakaria Aboukhlal è stato sottoposto a una revisione artroscopica del ginocchio destro, per valutare e risolvere le conseguenze di evento traumatico contusivo". L’intervento è stato eseguito ad Amsterdam, in Olanda, dal dottor Bas Pijnenburg alla presenza dello staff medico del Torino. Aboukhlal ha già iniziato il percorso riabilitativo, la prognosi verrà definita nelle prossime settimane secondo l’evoluzione clinica. L’esterno sinistro, cresciuto a Rotterdam e nazionale marocchino, in questa stagione ha disputato 15 partite di campionato con la maglia del Torino, sei delle quale come titolare. Nelle prime quattro partite di gennaio era stato sempre schierato dal primo minuto come quinto di sinistra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Aboukhlal, intervento al ginocchio destro: il comunicato del Torino Flora Tabanelli operata dopo il bronzo alle Olimpiadi: intervento al legamento crociato anteriore del ginocchio destroIl 6 novembre, a Stubai, il rumore sordo della caduta aveva gelato l’aria più della neve. Anna Gray di Chieri operata al legamento crociato anteriore e al menisco del ginocchio destroQuesto riepilogo fornisce un quadro aggiornato su infortuni, movimenti di mercato e risultati recenti nelle principali competizioni, offrendo... Temi più discussi: Torino, operazione al ginocchio per Aboukhlal: ecco il comunicato del club; Torino, intervento chirurgico per Aboukhlal: il comunicato ufficiale; Torino, Zakaria Aboukhlal operato al ginocchio: l’aggiornamento; DAI CAMPI – Gabbia, Mandragora e Dodo in gruppo! Solomon, Vlahovic, Gila, Kean, Thorsby, Vardy, Aboukhlal…. Pagina 1 | Aboukhlal, è giallo: lo stop, gli esami e ora l'operazione al ginocchioUn intervento in artroscopia per comprendere meglio il perché dell’impossibilità di allenarsi regolarmente. Da quasi due mesi Zakaria Aboukhlal è alle prese con un problema al ginocchio destro che non ... tuttosport.com Aboukhlal, revisione artroscopica del ginocchio: l’esito dell’interventoAttraverso i propri canali ufficiali, il Torino ha comunicato che Aboukhlal sottoposto a nuovi accertamenti al ginocchio in Olanda, ad Amsterdam. Il giocatore, si legge, è stato sottoposto a revision ... toro.it DAI CAMPI – Gabbia, Mandragora e #Dodo in gruppo! Solomon, #Vlahovic, Gila, #Kean, Thorsby, Vardy, Aboukhlal… x.com TEGOLA TORO CHE PERDE IL COBRA, VERO PEZZO PREGIATO DELL’AMBIZIOSO MERCATO DI VAGNATI: Il Torino ha reso noto attraverso un comunicato ufficiale che Zakaria Aboukhlal è stato sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio destro in s - facebook.com facebook