A Torino, l’attaccante è alle prese con un problema al ginocchio destro e difficilmente potrà tornare in campo prima della prossima partita. L’allenatore della squadra spera di poterlo recuperare in tempo per la sfida contro il Milan, ma al momento non ci sono certezze sulla sua disponibilità. La situazione è monitorata dallo staff medico del club.

Continua il lavoro di preparazione dei granata al Filadelfia in vista della sfida di venerdì all’Olimpico Grande Torino contro il Parma, per il 29° turno di campionato. Roberto D’Aversa e il suo staff hanno avuto tutti gli effettivi a disposizione ad esclusione di Zakaria Aboukhlal, che continua a lavorare a parte per riassorbire la botta al ginocchio destro che l’ha costretto a saltare le ultime tre partite. Difficilmente l’esterno sinistro potrà essere convocato per la sfida di venerdì sera: si punta a recuperarlo per il Milan. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Torino, Aboukhlal frena: D'Aversa spera di recuperarlo per il Milan

Torino, le ultime dall'infermeria: Aboukhlal è ancora dolorante

Torino, solo una contusione per Aboukhlal: gli esami escludono infortuni gravi

Aboukhlal, fiducia per il rientro: è l'alternativa in più per il ToroTORINO - Il Torino ha ripreso ieri la preparazione in vista della sfida di venerdì contro il Parma. La squadra, reduce dalla sconfitta di Napoli di venerdì sera, si è ritrovata al Filadelfia per ripar ... tuttosport.com

